İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, demokrasisine sahip çıkan her bir insanın oyunun kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, bütün kara propagandalara, provokasyonlara rağmen milletin her zaman olduğu gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Her ne kadar Kısıklı’daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olsa da çok üzüldüm, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, büyük bir şevk ve zevkle kendisini alkışlayan bu ülkenin vatandaşlarına yuhalattı. Bu yeni seçilmiş, hemen seçilmiş, oylar daha sandıktan yeni sayılan bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. ‘Halbuki nerede kalmıştık’ deyip herkesin, hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı, artık dertlerin üzerinden konuşmayı kendisine yol edinir, rehber edinir diye ummuştuk. İnşallah bu sondur. Bu ayıplı davranış. Çok ayıpladım, çok üzüldüm. İnşallah sondur” dedi.

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