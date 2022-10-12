CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı’nın ABD’de Manhattan’daki gökdelen inşaatı önündeki açıklamalarının ardından, kendisini takip eden gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “ABD yolculuğuna ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı Vizyonumuz’ için çıktım. Vizyonumuz ile öncelikle hızla, yaşadığımız bu krizden ülkeyi çıkaracağız. İkinci olarak ise Türkiye’de 20 yılda bir tekrarlanan bu krizler bir daha olmasın diye köklü, yapısal, cesur adımlar atacağız. Bunun için Türkiye’yi birleştirmek, yaralarını sarmak ve eski nesil siyasetçilerin bu yaralar üzerinden yükselmesini önlemek istediğimi söyledim. ‘Hellaleşme’ dediğimiz yolculuk da bu büyük vizyonun bir parçası. Çok fazla yara var. Hepsine değindim, değineceğim.

Türkiye’nin aileleri yoksullukla cebelleşiyor

Kılıçdaroğlu, “Bugün New York Manhattan’daydım. Erdoğan ailesinin paravan vakıflarının yaptırdığı gökdelenin oradan geçiyordum. Aile konuşacaksa, önce kendi ailesine baksın. Aileyi korumaktan anladığı şey kendi ailesini korumak. Türkiye’nin aileleri yoksullukla, enflasyonla, konut kriziyle, yaşam pahalılığıyla cebelleşiyor, Erdoğan’ın manipülasyonlarından sıkıldık. Biz bu manipülasyonlara gelmeyiz. Erdoğan’dan samimiyet çıkmaz, özgürlük çıkmaz, haklar çıkmaz, hukuk çıkmaz, barış çıkmaz” dedi.

Ankara - Anka