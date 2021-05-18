Çok mağdur ve perişanız

Türkiye 17 günlük kapanmanın ardından semt pazarlarına akın etti.

Ankara İncesu pazarına giden vatandaş fiyatları pahalı buldu. Pazarcılar ise halden aldığı ürünlerin masrafını dahi çıkaramadı. Yıllardır AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir pazarcı bittiklerini söyleyerek hesabını sandıkta göreceğini söylerken, bir vatandaş ise zamanında bir bakanın ‘hâlâ bıraktığımız yerde otlanıyorsunuz’ sözlerini hatırlatarak, “Maalesef Türk halkı olarak aynı yerde otlanıyoruz” diyerek tepki gösterdi. Uzun yıllardır pazarlarda tezgâh açan Nevzat Karakoç, ürünlerini zararına verdiğini söyleyerek isyan etti. Aldığı ürünleri alış fiyatına vermek zorunda kaldığını belirten Karakoç, “Çok mağdur ve perişan durumdayız. Devlet bize destek versin ki en azından zararımızı karşılayalım. (...) Böyle giderse biz tezgâhlarımızı kapatacağız. Zarar ettikten sonra mecbur kapatacaksın” diyor.

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