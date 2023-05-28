Çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçim

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim, çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, insanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Sandığa gidip oyunu kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum.”

İstanbul - Seyhan Şentürk