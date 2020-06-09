Çözemediği için konuşturmuyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ekonomik olarak dışa kapandığını ifade eden Babacan, “Dışa kapanmak otoriter rejimlerin işine gelir. Ülkeyi çok daha kolay yönetilir. Dışa kapanırsınız medyayı da susturursunuz içeride ne derseniz doğru kabul edilir. Türkiye de bu yöne doğru gidiyor. Türkiye dışa kapandı biz bize yeteriz diyorlar, ama yetmiyoruz” diye konuştu. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması tartışmalarına da değinen Babacan, “Hükümet iç siyasette ne zaman sıkışsa Ayasofya tartışmalarına sığınıyor. İç siyasette yine sıkıştılar” ifadelerini kullandı. Ali Babacan, basın hürriyeti konusunda da şunları söyledi: “Türkiye’nin ekonomisinin en hızlı büyüdüğü dönem özgürlüklerin de en hızlı arttığı dönemdi. Tutuklu gazeteciler var yargılaması sürenler var, iktidarın baskısıyla işinden olan gazeteciler var. Bu baskılar altında gazeteciler özgürce soru soramıyor. Ülkenin problemlerini çözmeniz için önce onları tesbit etmeniz gerekir. Gazeteciler rahatça konuşamadığı için problemlerde ortaya çıkamıyor. İfade özgürlüğü problemlerin çözümünün anahtarıdır. İktidar problemleri çözemediği için konuşulmasını yasaklıyor.”