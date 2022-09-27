Çözüm değil, makyaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki açıkladığı “ekonomik müjdeler”in kendilerini şaşırtmadığını belirterek, “Son birkaç yıldır hükümetin ekonomi yönetimi bir pansuman ekonomisidir. Yani radikal bir tedavi yapılmıyor. Problemleri çözmek yerine makyaj yapıyorlar” dedi.

Türk ekonomisini “kanserli bir hastaya” benzeten Çevik, “Radikal bir takım tedaviler yapılmak yerine bu hastaya hemşirenin gelip ateşini ölçüyor, aspirin veriyor. Ancak gerçek bir iyileşme olmuyor. Çiftçiye verilen müjdelere bakarsak 2022 bütçesinden tarıma ayrılan pay 22 milyar. Kur korumalı mevduata yapılan harcama şu ana kadar 60-70 milyar” şeklinde konuştu. Habertürk televizyonun görüşlerini açıklayan DP’li Çevik, “Ekonomideki ciddi ve kronik problemleri çözmek yerine, seçim sathı mailine girdiğimiz dönemde makyaj yaparak, sanki bir şeyler iyiye gidecekmiş gibi etki oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bunlar seçimlerde etkili olmaz. Çünkü ekonomik sorunlar çok ciddi, bunların taşıma sularla çözülmesi mümkün gözükmüyor” diye konuştu. Ankara - Fatih Karagöz

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