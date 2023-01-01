Çözüm fırtınası geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabında bir açıklama paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum. Küçük, büyük her sorunu çözeceğiz. Staj mağdurlarının sorunları da çözülecek. Ataması yapılmayan öğretmenler de atanacak. Çiftçiler de güvence altına alınacak. Suçsuz KHK’lıların mağduriyeti de çözülecek. Üniversitelerimiz hızla özgürleşecek ve bilgi üretecek. Binlerce çözüm bir anda… Sevgili halkım, bir fırtına geliyor unutmayın. Bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu… Mükemmel bir çözümler fırtınası… Yelkenlerimiz, rüzgarla dolacak. Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınızın yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına… Loading halkım loading… Binlerce sorunun çözümü, loading… Göreceksiniz 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İnanın, yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl, bu yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka