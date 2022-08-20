Çözüm için ekonomi politikaları yetmez

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ekonomi politikaları ile bu ülkenin ekonomisi artık düzelmez. Ülkede hukuk ve adaleti güçlendirmek gerekiyor. Ülkede göç politikası gerekiyor, ülkede dış politika gerekiyor, eğitim politikası gerekiyor. Ancak öyle bu ülkenin sorunları çözülür” dedi.

Babacan, Aksaray’da iş dünyasına yönelik şunları söyledi: “Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Her sektörde sıkıntı var. İhracata dönük sektörlerde işler fena değil. Tarımda ciddi sıkıntı var. Gıda güvenliği son derece önemli bir konu. En temel ürünleri ithal eder duruma düştük. Gerçekten şu anda pek çok konuda şu anda bir politika yok. Türkiye’nin bir tarım politikası yok. Türkiye’nin şu anda bir göç politikası yok. Türkiye’nin bir eğitim politikası yok. Zaten bu politikasızlık, plansızlık, programsızlık; alınan kararların daha önce yapılanları dikkate almadan alınması. Alınan kararların rastgele ve yeterince istişare edilmeden alınması. Bunlar maalesef Türkiye’deki sorunları büyütüyor. Ama bir o kadar da bunların çözümünü biz kolay görüyoruz. Bu işleri hiç yapamasak, hiç yapmamış olsak; diyebilirsiniz ki ‘boşa atıp tutmak kolay.’ Ama öyle değil. Ben tam 13 yıl çok kritik görevlerde ve en zor sorunlarla uğraşıp, o sorunları çözen; iki tane büyük ekonomik krizi çözen kadro ile biz şu anda beraberiz. Biz yaşadık, yaptık. Daha güzelini inşallah yaparız. Bunu bildiğimiz için bu kadar rahat ve kendimizden emin konuşuyoruz.” Aksaray - anka

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