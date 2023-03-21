Çözüm yeri Meclis

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra siyasi partilere destek arayışı ziyaretleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Büyük Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi’nden sonra üçüncü durağı Halkların Demokrasi Partisi oldu.

HDP’nin, “Emek ve Özgürlük İttifakı” içinde yer alan diğer partilerle yapacağı görüşmelerin ardından, Çarşamba günü tutumunu kamuoyuna açıklaması planlanıyor. Görüşmede CHP heyeti, Millet İttifakı’nın anayasa değişikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve iktidara gelmeleri halindeki temel politikalarını içeren “ortak mutabakat metnini” HDP heyetine sundu. BBC Türkçe’nin haberine göre görüşmede HDP heyeti, tutum belgesinde yer alan Kürt sorununun demokratik çözümü konusundaki talepleri ve önerilerini gündeme getirdi. Her iki taraf da sorunun çözüm adresinin Meclis olduğu konusunda görüş birliğine vardı ve görüşme sonrası liderler basın toplantısında da buna özel vurgu yaptı. Haber Merkezi

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