Çözümün adresi sandık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kooperatif temsilcileri ile bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında ülkenin geleceğinden kaygı duyduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ne olacak diyoruz bu memleketin hali. Her birimize sorumluluk düşüyor, bana da sorumluluk düşüyor, sokaktaki vatandaşımıza da sorumluluk düşüyor. Kanaat önderine de ticaret odası, ziraat odası, sivil toplum kuruluşları da sorumluluk taşıyor ve onların da sorumlulukları var. Memleket, bizim memleketimiz ve biz bu sorunları bir şekliyle çözmek zorundayız. Sorunları derinleşmeden çözmek, kronik hale gelmeden çözmek çok daha güzel. Sorunların çözüm adresi elbette ki sandık olacaktır. Dolayısıyla her birimizin sorumluluğu var. Bu sorunların gereğini yerine getirdiğimizde ülkemiz bütün sorunlarını çözebilir” dedi.

Millet İttifakı’nda 6 liderin ülke için bir araya geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Her birimiz ayrı partiliyiz, her birimizin ayrı programı var. Her birimiz Türkiye’nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Ama Türkiye’yi içinde bulunduğu bu tablodan 6 lider çıkarmak istiyoruz. Daha yaşanabilir Türkiye olsun diye mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi