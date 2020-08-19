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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Cuma günü müjde vereceğiz'

19 Ağustos 2020, Çarşamba 17:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

Ankara'da kurulan Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." dedi.

AA

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