Cumhur’da hayli fire olabilir

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni seçim yasası sonrası Millet İttifakı’nın dağılacağı, ciddi kriz yaşayacağı iddiası hangi gerekçelere dayanıyorsa; aynı gerekçelerin Cumhur İttifakı İçin de geçerli olduğunu belirterek, “Bir partinin başka parti şemsiyesi altında seçime girmesi bazen artı bazen eksi etki yapar. Tıpkı son seçimde (24 Haziran) olduğu gibi. O seçimde AK PARTİ + MHP + BBP toplamı parti oylarından 3 puana yakın fire olmuştu. Bu Ak Parti’nin daha yüksek halk teveccühüne mazhar olduğu o gün böyle olduysa bugün Cumhur İttifakı açısından hayli hayli fire olabilir” dedi.

Kulat paylaşımında şunları söyledi: “Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’ndan farklı olarak ittifak ortakları seçimi kazandıklarında hükümetin ortağı olacaklarından motivasyon daha güçlü durumdur.” Ankara - Recep Gören

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