Cumhur İttifakı biterse sürpriz olmaz

SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, AKP ve MHP’nin seçim kanunu teklifini, “Bu teklif şimdilik sadece Milletvekili Seçiminde Cumhur İttifakının tasfiye protokolüdür” şeklinde değerlendirdi.

Recep Gören - ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, AKP ve MHP’nin TBMM’ne sunduğu ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin sadece Milletvekili Seçiminde Cumhur İttifakının tasfiye protokolü olduğunu ifade etti. Seçim Kanunundaki düzenlemelerin Cumhur İttifakı sayısal çoğunluğu kaybettiğini kabullenmesi olduğunu söyleyen Kaya, “Seçim Yasalarındaki değişiklik teklifindeki her maddeyi ‘film sahnesinde bir kez görünen silah mutlaka bir sahnede patlar’ kuralına göre Cumhur İttifakının bir menfaatini gerçekleştirmek için konulduğunu bilmek lazım. Seçim Kanunları demokratik ahlakı değil çoğunlukçu menfaati yansıtır. Hilenin farkına varanlar aldanmaz” dedi.

Çaresiz çırpınışlar

İktidarın kendi menfaatlerine uygun olduğunu düşündükleri seçim barajının yüzde 7 olarak teklif ettiğini ifade eden Kaya, “Artık 2 seçim yasamız var. İlki Nisan 2023’ten önce diğeri ise Nisan 2023’ten sonra yapılacak seçimlerde uygulanacak yasa. Cumhur İttifakı şartlara bakıp menfaatine olacak hangi yasa ile gideceğine karar verecek. Her iki yasaya da hazırlanıyoruz. Karar sizin yeni iktidar bizim. Unutmayın ki; 2018’in güneşi ile 2023’ün çamaşırları kurutulmaz. Bu teklif şimdilik sadece Milletvekili Seçiminde Cumhur İttifakının tasfiye protokolüdür. Seçim kanunu teklifi iktidarın oyun kuruculuğunu değil çaresiz çırpınışlarını ortaya koyuyor. Cumhur İttifakı son mermiyi sıktı, cephane bitti. Cumhur İttifakının durumu; “Boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz” değerlendirmesinde bulundu.