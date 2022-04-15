Cumhur İttifakı fitne peşinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz” dedi.

Bir televizyon programında “üçüncü ittifak olabilir” sözüne açıklık getiren Karamollaoğlu, “Üçüncü ittifak konusunda, yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik. Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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