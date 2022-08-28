Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü

DP Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, Cumhur İttifakı’nın 6’lı Masanın ortak siyasi iradesi karşısında çaresiz kaldığını dile getirirken, “Masanın ortak siyasi iradesi karşısında çaresiz kalan AKP, ısrarla masayı ‘masanın yedinci gizli ortağı var’ ithamlarının defaten boşa düşmüştür çünkü bu asılsız iddialar ispatlanamaz” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, Altılı Masanın “demokratik bir yapılanma” olduğunu belirterek, “Bunun bir gereği ve doğal olarak da kendi tabanlarına yönelik mesajlar veriyorlar. AKP’nin Altılı Masada yapılan istişareleri çatlak olarak görmesi gayet doğaldır çünkü onlar karnından konuşan ve samimiyetsiz siyasete hayli alışmıştır” dedi. AKP’nin, masanın ortak siyasi iradesi karşısında çaresiz kaldığını dile getiren Çevik, “Masanın ortak siyasi iradesi karşısında çaresiz kalan AKP, ısrarla masayı ‘masanın yedinci gizli ortağı var’, ‘masa altında kim bilir başka kimler var’, ‘masa artık heyecan oluşturmuyor’ ithamlarıyla karalamaya çalışıyor. Bu ithamları da defaten boşa düşmüştür çünkü bu asılsız iddialar ispatlanamaz” diye konuştu.

AKP’NİN OYLARI DÜZENLİ OLARAK ERİYOR

Haftalık yaptığı açıklamada, pek çok anket firmasının ortak olarak AKP oylarının düzenli olarak eridiğini gösterdiğini söyleyen Çevik, buna karşın AKP’nin kararsız seçmene işaret ederek kendi eriyen oylarından dikkat dağıtmaya çalıştığını ifade etti. Çevik şunları söyledi: “Üstelik Türkiye’nin geleceği için kritik önem taşıyan mevzuların; yani cumhurbaşkanı adayı, bu adayın çevresinde oluşacak kadro ve diğer kritik detaylar, siyasetin heyecan malzemesi yapılmamalıdır. Aksi, Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülük olacaktır! AKP sonrası Türkiye’nin yeniden inşası için ilk ihtiyacımız olan heyecan değil, rasyonel ve akılcı bir bakış açısıdır. Heyecan doğru zamanda kendiliğinden ve kimsenin önünde duramayacağı bir şiddete zaten oluşmaktır.”

TEK ADAM REJİMİNE DÖNÜŞTÜ

Çevik, Son 20 senedir giderek “otoriterleşen” ve nihayetinde de Türkiye’yi “tek adam rejimine dönüştüren” mevcut iktidara, zaman zaman “utangaç ve karnından konuşarak eleştiri yönelten” kimi figürlerin Altılı Masayı “cengaverce ve yüksek tonda” eleştirmelerini her şeye rağmen bir kazanım olarak gördüklerini de ifade etti.