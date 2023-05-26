Cumhur İttikakı korkuyu, Millet İttifakı ümidi esas alıyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu KARAR TV’ye konuk oldu.

Davutoğlu, “İnsanlar iki saikle hareket eder. Biri korku biri ise ümit. Millet İttifakı gelecek ile ilgili bir vizyon çizmeyi öne çıkardı. Ama Cumhur İttifakı korku dürtüsüyle hareket etti. İnsanların olmayan korkularını ürettiler. Psikolojik operasyonla insanlara yaklaştılar. Bu da karşılık buldu. İnsanlar gelecekteki korkulardan daha çok var olan düzen devam edecek mi yoksa yeni bir başlangıç var mı diyecek. Ne kadar yaparsanız yapın iktidarın propaganda araçlarına sahip değilsiniz. Bu ise yeni başlayan bir süreç değil. Biz vicdana onlar korkulara hitap etmeye çalıştılar. Ben bunun sadece korkulardan ibaret olduğu kanaatinde değilim. ‘Gücü kaybedeceğim’ korkusunu kendi takipçilerinize yansıtıyorsunuz. Hiçbirimizin savunmadığı LGBT konusunu ahlak konusu yapıyorlar ama kul hakkı kimsenin aklına gelmiyor” dedi.

Haber Merkezi