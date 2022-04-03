Cumhur, sandıkta tokat yiyecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, seçim kurullarının yapısını da değiştiren Seçim Yasası değişikliği ile iktidarın “hinlik yaparak, hakkından fazlasını alma peşinde” olduğunu savundu, “Vatandaş AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın altındaki atı alacak haberi yok” görüşünü dile getirdi.

BBC Türkçe’ye konuşan Erdem, erken seçimle ilgili olarak, “Erken seçim bekliyoruz. Sebebi şu: Her ülkenin ekonomisi zaman zaman kötü olabilir. Yunanistan da ne haldeydi belli bir süre sonra düzeltti. Geçmişte ekonomimiz çok mu şahaneydi, hayır. Ama zaman zaman çok kötü olan ekonomiyi, yine ekonominin kurallarıyla o zamanki hükümetler, beceremiyorsa yenisi gelerek, ekonomi bilimi neyi gerektiriyorsa, onu yaparak belirli oranda düzelttiler” dedi.

Seçimi kaybedecek

Halbuki AK Parti’nin bütün derdinin isimler üzerinden gitmek olduğuna da dikkat çeken Erdem, “Ben de soruyorum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, nasıl girecek bu kadar kötü bir ekonomiyle cumhurbaşkanlığı yarışına. Normalde girmemesi lazım. Bu kadar ülke ekonomisini berbat etmişken, neyine güvenip de yeniden aday olacak. Ben tavsiye etmiyorum, çünkü seçimi kaybedecek.Ama Erdoğan’ın karakterini düşündüğümüzde, aday olmamasına ihtimal vermiyorum. Bir de Cumhur İttifakı’nda ikinci çıkarılacak bir aday yok” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi