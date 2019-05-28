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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek, belediyeyi mi yönetecek?

28 Mayıs 2019, Salı 19:23
CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

“AK Parti’li kardeşlerime seslenmek istiyorum. Madem ki beraber yaşıyoruz, görüşlerimiz farklı olabilir, ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Açlığın yoksulluğun olmadığı bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Bir Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü devletin sigortasıdır. Devletin başı ise bir partinin başı olamaz. Devlet bütün vatandaşlarına hizmet eder. Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi? Bir tarafta partilerin belediye başkan adayları var, bir tarafta Erdoğan’ın fotoğrafı var. Bu normal bir şey mi? Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek? Vicdan, ahlâk sahibi herkese bu soruyu soruyorum. Sayıştay raporlarına göre İBB’de 643 yönetici var, makam aracı sayısı ise 1717. AK Partili kardeşim bunu sorgulamak zorundadır. Yazlık, kışlık, uçan sarayları var. Bir yere giderken bir orduyla gidiyor. Ne oluyor savaşa mı gidiyoruz?”

 

EBUZER Mİ HAKLI, MUAVİYE Mİ?

“AK Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, ben illa gel bana oy ver demiyorum. Allah’ın verdiği en değerli şey akılsa aklımızı kullanacağız. Çocuk açlıktan ölecek, beyefendi 1100 yataklı yerde yaşayacak. Açlıktan ölen Kübra bebeği unutabilirler, ben unutmadım. Nedir bu israf? Nedir bu lüks? Kibirli insan iyi insandır diyorsan git oyunu ver kardeşim. Ama yok kibir günahtır diyorsan, bunu düşün. Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar görmez. Muaviye Şam’a saray yapınca Ebuzer ‘Bu sarayı bütçeden yapıyorsan haramdır, kendi cebinden yapıyorsan israftır’ der. Ebuzer mi haklı, Muaviye mi? 3 Bakan’ın tesbit edilen yolsuzluk dosyaları Yüce Divan’a gönderilmedi. AK Partili kardeşim, 2002’den beri oy veriyorsun. Senin vicdanına sesleniyorum; yolsuzluk bitti mi, yoksulluk bitti mi? Bire bir tesbit edilen 3 bakanın yolsuzluk dosyası Yüce Divan’a gönderilmedi. Kul hakkı yiyenleri Yüce Divan’a göndermemek ne demektir?”

RABİA NAZ’IN NE GÜNAHI VARDI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın dâvâsının takipçisi olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ankara’da bir güç adaletin önünü tıkamaya çalışıyor. Yargının görevi olayları kapatmak değil, adaleti teslim etmektir” dedi. Kılıçdaroğlu, “Baba bir türlü derdini anlatamıyor. Bir gazeteci arkadaşımız, Metin Cihan olayı takip ediyor. Gazeteciler bir haksızlığın üzerine gittiğinde, yola koyulduğunda şiddete uğruyor. Bu gazeteci arkadaşımız olayın ortaya çıkması için elinden geleni yapıyor. Bir çocuğun göz göre göre öldürülmesine tanıklık etmek değildir sizin göreviniz, bunu yapanları adalete teslim etmektir. Rabia Naz’ın ne günahı vardı? Ankara’da bir güç adaletin önünü tıkamaya çalışıyor. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.”

 

Etiketler: kılıçdaroğlu
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