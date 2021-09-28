Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu. Bu kez önümüzdeki günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde baş başa görüşecek. Sadece ikili meseleler değil S-400 ve F-35 konusundaki adımların da bu görüşmede ele alınması bekleniyor. Diğer gündem maddesinin de Afganistan'daki son durumun olması bekleniyor.

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