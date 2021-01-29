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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiyat artışlarına ilişkin açıklama

29 Ocak 2021, Cuma 14:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bazı ülkelerin mutasyonlu virüse karşı ek tedbirler aldığı, Türkiye'nin de bu noktada yeni tedbirler alıp almayacağının sorulması üzerine Erdoğan, vaka sayılarında azalma olduğunu belirtti.

Her şeyden önce bu konuda kendisi için Bilim Kurulu'nun ifadelerinin, açıklamalarının önem arz ettiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."

"Vatandaşımıza da zulmetmeyin"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnafımızın gerek sebzede, gerek meyvede vesaire, hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu tabii beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz, takipte tutmaya da devam edeceğiz. Ben buradan tabii bütün bu esnafıma da sesleniyorum; yani eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza da zulmetmeyin."

Elon Musk ile telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, daha önce Elon Musk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğünü hatırlatırken, uzayla ilgili konularda Elon Musk ile müşterek çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, görevlendirdiği bir kişinin "Başka neler yapılabilir?" diyerek Elon Musk ile sürekli irtibatta olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 itibarıyla dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'un kendisine, "Çok çalışıyorum, çok çalışınca da çok kazanıyorum." dediğini ifade etti.

Hayvan haklarına ilişkin yasa tasarısı

Hayvan haklarına yönelik yasa tasarı için çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Şu anda Meclis Grubumuz özellikle takvimi belirliyor. Meclis Grubumuzun, grup yönetimimizin gündeminde. Takvime göre her an Meclis'e gelebilir. Meclis'te komisyonlar, ondan sonra genel kurulda tartışması yapılabilir." diye konuştu.

Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bugün yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret durumunun da görüşüleceğini sözlerine ekledi.

AA

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