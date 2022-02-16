Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun her geçen ay inişini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır." dedi. "En önemli sorunumuz yüksek enflasyondur" Erdoğan, "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur." diye konuştu. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz." AA

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