Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Putin, Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında ölen Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Afganistan'da yeni dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı. Erdoğan, Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış, güvenlik görüşmelerinin başlamasının ümit verici olduğunu ifade etti. AA

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