Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Willard Hotel'de, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti.

Erdoğan ABD'de "Rusya ve ABD terör örgütlerini temizleyemedi" Erdoğan'ın ABD ziyaretinde hangi konular gündeme gelecek? Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu. AA

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