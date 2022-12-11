Cumhurbaşkanı gerçeklerden habersiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçek gündemden haberi olmadığını belirterek kendisine tavsiyede bulundu.

Erdoğan’ın sosyal medyadaki profilini, kişiselleştirilmiş gündeminden çıkarıp Türkiye gündemine almasını ve ‘keşfet’e tıklamasını öneren Temel Karamollaoğlu “İşte o zaman gerçekleri görecektir” dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Erdoğan’a bir teklifimiz var’ diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’ın ülkenin gerçek gündemini öğrenebilmesi için kendisine bir teklifimiz var: Sosyal medyadaki profilini kişiselleştirilmiş gündemden çıkarıp Türkiye gündemine bir alması ve sonra ‘keşfet’e tıklaması. İşte o zaman gerçekleri görecektir. Türkiye gündeminin; KHK mağdurlarından ve EYT’lilerden, atama bekleyen öğretmenlerden, yüksek enflasyondan ve işsizlikten, adaletsizlikten ve liyakatsizlikten, değer kaybeden Türk lirasından, konut krizinden ve çok daha fazlasından oluştuğunu bizzat kendisi görecektir.”

5 YIL İÇİNDE NE HALE GELDİK

Erdoğan ve ekibinin “başkanlık sisteminin ülkemizin tüm problemlerini çözeceğini ve 2023’te bambaşka bir Türkiye oluşacağını” iddia ederek, 5 yıl önce bu milletten yetki istediklerini söyleyen Karamollaoğlu, “Gerçekten de Türkiye, 5 yıl öncekine göre bambaşka bir noktaya geldi! Ne yazık ki bugünün Türkiye’sinde; Çocukların açlıktan okul sıralarında baygınlık geçirdiği, büyükşehirlerin merkezlerinde barınmanın çok zorlaştığı, tek maaşla geçinmenin imkansız hale geldiği, iki maaşla geçinmenin de epey zorlaştığı bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi