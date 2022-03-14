Cumhurbaşkanlığı sistemi sorun üretiyor

DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili “Yaklaşık 3,5 yıldır uygulanan bu sistem, TÜİK tarafından bile üç haneye ulaşan enflasyon oranı şeklinde netice vermiştir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Politikyol.com’da bir makale kaleme aldı. Şahinalp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan, ancak Anayasa literatüründe bir başka benzeri daha bulunmayan bu sistemin, bir kişinin istek ve arzularına göre oluşturulduğunu, böylece Türkiye’nin, “sınırsız yetki-sıfır denetim” usulünde yepyeni bir sisteme geçtiğini belirterek, “Yaklaşık 3,5 yıldır uygulanan bu sistem, çift haneli işsizlik, çift haneli döviz kurları, çift haneli kredi faiz oranları ve TÜİK tarafından bile üç haneye ulaşan enflasyon oranı şeklinde netice vermiştir. Halkımız her geçen yıl fakirleşmiş, Çin’deki minimum ücretin bile altına düşen asgari ücret açlık sınırının gerisinde kalmış, temel ihtiyaç maddelerini alamaz hale gelmiş, temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarından korunmak için şeker, un, ay çiçek yağı sıkıntısı başlamış, kuyruklar oluşmuştur” dedi.

Halk ümitsizliğe sevk ediliyor

“Nerdeyse her gün akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar, benzin ve mazot kuyruklarına yol açmıştır” diyen Şahinalp, “Çiftçimiz gübre fiyatlarındaki astronomik artışlar nedeniyle, bu yıl yeterince gübre kullanamamıştır. Ortaya çıkan bu tablo, halkımızı çaresizliğe, ümitsizliğe sevk etmiş, gençlerimiz geleceklerini başka ülkelerde arar hale gelmiştir” diye konuştu. Birbirinden farklı siyasî gelenekten gelen, farklı program ve hedefleri olan, 6 siyasi partinin bu şekilde bir araya gelerek ortak bir metin üzerinde anlaşmasının Türk siyasî hayatında bir ilk ve son derece değerli olduğunu söyleyen Şahinalp, “Bizler bu metinde nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi kaleme aldık. Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin görev ve yetkilerinin açıkça belirlendiği, Parlamento’nun güçlendirildiği, Bütçe Hakkı’nın tekrar Parlamento’ya iade edildiği, Kuvvetler ayrılığı esasına dayalı, Denge ve Denetleme mekanizmalarının oluşturulduğu, bir sistem öngörüyoruz” dedi.