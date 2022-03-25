Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) grup toplantısına katıldı.

Milletin kendi kararını verdiğini vurgulayan Karamollaoğlu, “Önümüzdeki seçim en stratejik seçim, cumhuriyet tarihinin bundan daha önemli seçimi olmadığı kanaatindeyim” diye konuştu. Tek gündem maddelerinin mevcut sistemi değiştirerek, eskiye dönmek olduğunu anlatan Karamollaoğlu, “Henüz üçüncü toplantımızı yapmadık, pazar günü bir araya geleceğiz. Bu birliktelik devam edecek” dedi. AA

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