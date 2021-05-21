Çürümüşlük Cumhurbaşkanlığı sistemi ile başladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in yayımladığı videolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında Davutoğlu’nun görüşlerine yer verdi. Uğuroğlu’nun yazının ilgili kısmı şöyle: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker konusunda aradığım Davutoğlu dedi ki; “Yeni bir paralel yapı gün yüzüne çıkmaya başladı… Bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun temelleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte atılmıştır.”

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