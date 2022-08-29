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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

“Çürümüşlük göstergesi”

29 Ağustos 2022, Pazartesi 21:06
Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kurumsal çöküşün vatandaşları CİMER’e mecbur bıraktığını belirterek “İktidar her ne kadar yapılan başvuru sayısı ile övünse de bir aslında bir çürümüşlük göstergesi” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) son iki buçuk yılda 15 milyon başvuru yapıldığını açıkladı. Birgün’ün haberine göre, CHP’li Bülbül, kurumsal çöküşün vatandaşı CİMER’e mecbur bıraktığını söyledi. Bülbül’ün yazılı soru önergesini cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CİMER’deki yoğunluğu gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CİMER’e 2020 yılında 5,9 milyon, 2021 yılında 6,1 milyon ve 2022 yılının ilk yarısında 3 milyon başvuru yapıldığını açıkladı. Oktay, başvuruların ayrıntılarına ise değinmedi. Bülbül, “Her yıl CİMER’e yapılan başvuru sayısı artıyor. Çünkü kurumlar liyakatten uzak, işlevselliğini yitirmiş durumda” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi

 

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