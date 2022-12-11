Darbe hukukundan arınmak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Hukuk Komisyonu’nun düzenlediği “Gençlerin Anayasada Sözü Var Çalıştayı’nda”, genç hukukçulara; “Darbe hukukundan arınmayan bir hukuk metni, demokratik bir metin olamaz. ” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Hukuk Komisyonu’nun düzenlediği “Gençlerin Anayasada Sözü Var Çalıştayı’nda”, genç hukukçulara; “Darbe hukukundan arınmayan bir hukuk metni, demokratik bir metin olamaz. Çünkü, özgürce tartışılma zemini olmamıştır. Ve siz gençler, şunu söylemelisiniz: Bir hukuk normu oluşturuluyorsa, hepimizin özgürce düşüncelerini ifade edebileceği bir ortam olmak zorundadır… Gençler demeli ki; biz hukuk sistemimizi, darbe hukukundan arındırmak istiyoruz” sözleri ile seslendi. Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin güvencesi anayasa. Ama bu anayasa aynı zamanda, darbe hukuku ürünü. Siz bunları anlatmak zorundasınız, gençlere. Türkiye büyük bir ülke. Öyle anlatmalısınız ki, karşısındaki kişinin ezberi bozulmalı. Biz bunu yapabiliriz. Çok sayıda bilim insanı, Türkiye’de özgür bir ortam bulamadıkları için dünyanın sayılı üniversitelerine gittiler. Biz ne yaptık? Anayasa konusunda dünya çapında bir marka olan, İbrahim Kaboğlu’na yurt dışına çıkış yasağı getirdik, bir de üniversiteden attık. Olmaz. Bunları anlatmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka