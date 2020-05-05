Darbe hukukundan kurtulalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in sözlerini darbe iması olarak yorumlamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’ye konuştu. Selvi’nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, darbe tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: Yeter artık ya, ne darbesi Allah aşkına! Darbeye karşı olanlara, demokrasiyi savunanlara açık çağrımdır: Gelin hep birlikte hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındıralım. TBMM’yi vesayetten kurtaralım. Siyasal partiler yasasını değiştirelim. Milletin vekilini liderler değil, milletin kendisi seçsin. Darbeye ve darbecilere karşı olanlar, darbecilerin bize giydirdiği darbe zırhına da karşı çıkmalılar. Darbeye karşı olmak lafla değil, gerçek bir demokrasiyi ülkeye getirmekle olur. Yok efendim. İma bile yok. Bu kadar gündeme taşınmasının nedeni, beceriksiz bir yönetim var, beceriksizliğini kamuoyunun gözünden kaçırmak için. Söz verdiği halde maske dağıtamayan beceriksiz bir yönetim var. Bu beceriksizliğini örtmek için gereksiz, lüzumsuz bir darbe tartışması başlatıyor. Ne darbesi Allah aşkına ya! Ne darbesi, ne darbesi…”