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14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Darbelerin panzehiri adalet ve hürriyet

14 Eylül 2023, Perşembe 00:06
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, darbelerin panzehrinin daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok hürriyet olduğunu söyledi.

Mehmet Kara - Ankara

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde açıklama yaptı. Türkiye’nin bulunduğu yarım küreye sonbaharı yaşatan Eylül’ün, demokratlara hep kış olduğunu ifade eden Uysal, “16-17 Eylül’de gerçekleşen cinayetler ve bu cinayetlerin hesabının sorulmaması, faillerin vakar ile uzun yıllar salınarak dolaşması, darbeci eşkıyaların haddinin bildirilmemesinden cesaret alan yine bir avuç hainin ihanetinin, organize bir suçun 12 Eylül darbesinin yıldönümü. 27 Mayıs’a ‘darbelerin anası’ derken kastımız bu darbenin yalnız tarihimizde bir ilk olması, ihanetin büyüklüğü ve işlenen suçların haddi değil, bu darbenin kendisinden sonraki her darbeye örnek teşkil eden bir mahiyete sahip olması, milletin irade ve rızasını kabul etmeyen her zihne demokrasi dışı bir ‘çıkış yolu’ göstermesinden ötürüdür” diye konuştu.

Millet iradesi baltalandı

12 Eylül’ün sadece darbeyi gerçekleştiren şebekenin kötülüğüne değil, ihdas edilen düzene, ‘anayasa’ diye ortaya konan ve hürriyetleri tahdit eden ‘belge’ye karşı gösterilen tahammülle gün geçtikçe daha da artan bir kötülüğü ortaya çıkardığını ifade eden Gültekin Uysal şunları söyledi: “Zira 12 Eylül ile milletin rızası hedef alınmış, darbecilerin kurduğu düzenle ise başta ‘temsilde adalet’ ilkesini yaralayacak ‘%10 barajı’ kuralı ve demokratik anlayıştan yoksun ‘siyasi partiler kanunu’ ile milletin iradesi baltalanmıştır. Daha da acısı, 12 Eylül’de darbeciler kamunun, silahlı kuvvetlerin gücünün arkasına sığınarak bir iktidar kurmuşken, ‘milli irade’yi yok sayan zihniyetlerini miras alanlar bu düzeni bir kazanım addedip iktidarlarını sağlamlaştırmıştır.”

Darbeciler öldü, kurdukları düzen yaşıyor

Darbecilerden, Milli Güvenlik Konseyini kuranlardan hiçbiri yaşamazken kurdukları düzenin, bu düzeni ‘yaşamsal’ görenlerin gayretiyle hayatta olduğunu da vurgulayan Uysal, “Vesilesiyle birçok defa hatırlattığımız gibi darbelerin panzehri daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok hürriyettir. Türkiye’de darbelerin izlerini silecek olan yegâne şey budur.  12 Eylül’ün bu ‘süregelen’ halini değiştirmek için evvela bu darbenin kurguladığı ekonomik, sosyal ve siyasi hayatı demokrasiyi içselleştirecek biçimde değiştirmek gerekmektedir” diye konuştu. 

Darbelerin mağduru demokratlar

Uysal sözlerini şöyle tamamladı: “Bu düşüncelerle bir kez daha darbecileri, Milletimize hizmet etmek için kendisine verilen yetkileri kötüye kullanan, kendisi ya da ait olduğu zümrenin faydasına kullananları lanetliyor, tüm askeri darbeleri ve demokrasi dışı her türlü yöntemi bir seçenek olarak gören zihniyetleri telin ediyor, “daha fazla hürriyet, daha güçlü demokrasi” dediği için darbelere muhatap olmuş, darbelerin mağduriyetini gerçekten yaşamış demokrat geleneğin temsilcilerini,12 Eylül’de seçilmiş hükümetin Başbakanı olarak darbecilerin ilk hedefi olmuş Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’i ve ahirete intikal etmiş tüm demokrasi taraftarlarını rahmetle anıyorum.” 

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