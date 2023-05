Darbelerin panzehiri demokrasidir

DP LİDERİ UYSAL, “27 MAYIS DARBESİ DE BİR TERÖR EYLEMİ, SORUMLULARI İSE TERÖRİSTLERDİR” DEDİ.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Unutulmaması gereken demokrasinin sadece darbelerin değil krizlerin, buhranların ve sair sıkıntıların panzehiri olduğudur” dedi.

Açıklamasında, “Terörü, her türlü tedhiş eylemini, silah ve zor kullanarak kamu otoritesinin ya da toplumun kanaatlerini değişmeye çalışmak olarak tanımlarsak, 27 Mayıs da bir terör eylemi, sorumluları ise teröristlerdir” diyen Uysal, “27 Mayıs’a dair yapılacak her bir değerlendirme aslında bugüne, ‘gorevi kötü kullanan’ idarecilere, milletin egemenlik haklarını kullanmasından, kaderine hakim olmasından rahatsız olan, demokrasiyi araçsallaştıran, bir muhalefet ideolojisi olduğunu düşünen her bir zihne, çekinceleri olmasa elindeki yetkilerin tamamını tereddütsüz ‘kötüye’ kullanacak olanlara bir mesajdır” dedi. Uysal, ayrıca, “Yıl dönümü dolayısıyla bir kez daha 27 Mayıs’ı, sorumlusu olan teröristleri telin ediyor, ‘Demokrat Partili olmak’ şeklinde bir suçla zulme maruz kalan her bir demokratı saygıyla anıyor, bir kez daha Şehit Başbakanımız Adnan Menderes’e Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’a rahmet diliyorum.” dedi.

Ankara - Erhan Akkaya