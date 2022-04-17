Davutoğlu: Buna ancak ‘El insaf’ denir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsteyen herkesin çalışacak işi vardır” sözlerine tepki gösterdi.

''Dünyada en yüksek faize mahkûm ettiler'' Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sn. Erdoğan, ‘İsteyen herkesin çalışacak işi vardır’ demiş. Genç işsizliği oranının rekor kırdığı, gençlerin yurt dışına gitmek için çabaladığı bir ülkede buna ancak ‘El insaf’ denir” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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