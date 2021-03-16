Davutoğlu: Esnaf kâr mı ediyor ki?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik reform paketini açıklarken sarfettiği “Fiyat istikrarını bir kenara koyduk” sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Sizler belki oturduğunuz makamlarda herhangi bir fiyatı görmüyor olabilirsiniz, ama vatandaşımız sokağa, çarşıya her çıktığında bir önceki hafta ile geçmiş fiyatı karşılaştırıyor ve filesi boş dönüyorsa; fiyat istikrarını önemsiz sayamazsınız. Bu hayat pahalılığının sorumlusu bizzat sizsiniz” dedi. Davutoğlu, İstanbul’da partisinin Fatih İlçe kongresinde konuştu. Davutoğlu, “Ekonomi reform paketini” eleştirerek şunları kaydetti:

ESNAF KÂR MI YAPIYOR Kİ VERGİ MATRAHI OLUŞSUN

“Belki de paketin tek olumlu yanı 850 bin esnafa vergi muafiyeti getiriyorlar. Esnaf iş yapıp kâr etmiyor ki vergi matrahı oluşsun. Önce iş yapması lâzım. Onu yapacağınıza, bizim bir sene önce söylediğimiz gibi esnafa kira hibesi verin. Kiralarını ödeyin. Doğal gazı ödeyin. Suyunu, elektriğini ödeyin. Esnaf kâr mı yapıyor ki gelir vergisinden, vergi muafiyeti vereceksiniz. Ben gezdiğim hiçbir yerde esnafın iş yaptığını görmüyorum ki, vergi oluşturabilecek bir kar oluşmuş olsun. Bir gelir oluşmuş olsun. Onun yerine çiftçiye; mazot, gübre ve yem desteği, esnafa; kira, doğal gaz, su ve elektrik desteği verin. Kredi asla vermeyin. Bunu en başta söylemiştik.”

Ankara - anka