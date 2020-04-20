Davutoğlu: Meclis aciz durumda

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan’da 100. yılı kutlanacak olan TBMM’nin, kurulmuş olan ilk Meclis’ten nitelik çok uzaklaştığını; iradesini, hafızasını ve demokratik derinliğini büyük oranda kaybettiğini dile getirdi.

Bugünkü Meclis’in en fazla temsil gücüne sahip olmasına rağmen en âciz siyasî organ haline geldiğini söyleyen Davutoğlu, Meclis’in işlevsizleşmesinin sebebi olarak Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine işaret etti. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde denge ve denetleme mekanizmalarına yer verilmediğini belirten Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi büyük ölçüde Meclise ve temsil ettiği değerlere karşı konumlanmış bir sistem olmuştur” dedi.

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