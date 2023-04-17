Davutoğlu: Oylarımıza sahip çıkacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçmenleri Türkiye Gönüllüleri’ne katılıp sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

Davutoğlu, “Kullandığı tertemiz oylarla gösterdiği milli iradeyle ülkemizi birçok kez darbe dönemlerinden, ara rejimlerden, vesayet anlayışlarından kurtarıp demokrasi ile buluşturan aziz milletim. 14 Mayıs günü yeni bir tarihi kavşağın eşiğinde olacağız. Kullandığımız oylarla sadece bir iktidarı değil otoriter yolsuzluk düzenine yol açan ucube bir sistemi de değiştirme kararlılığını göstereceğiz. O gün hepimiz anamızın ak sütü gibi helal olan oylarımıza sahip çıkacağız. 1947 muhtarlık seçimlerinde sandıklara kapanarak ‘sandık namusumuzdur’ diyen Arslan Köylü ninelerimizin geleneğini ayağa kaldıracağız” dedi. Ankara - Anka

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