Değişim zamanı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız! Değişimin vakti zamanı gelmiştir. Bu seçimlerin ardından yeni bir dönem başlayacaktır. Ülkemizde yeni dönemde; -Her şeyden önce adalet hakim olacak, kutuplaşma son bulacaktır!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, yeni dönemle birlikte üretimin çarklarının yeniden döneceğini belirterek, “Gelir dağılımında adalet mutlaka tesis edilecektir! Hak eden hak ettiğini alacak, hiç kimsenin alın terinin hakkı zayi edilmeyecektir! Siyasetin tıkanan nefes borularını açacak, kurumlarımızı düzgün işler hale getireceğiz” dedi. 85 milyonun tamamının “İnsanca Yaşam” standartlarına kavuşacağını da ifade eden Karamollaoğlu, “Yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye”yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ve tüm dünya bilsin ki; bizim mücadelemiz sadece Türkiye ile sınırlı değildir! Adil bir dünya için de kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.

Bu soygun değil de nedir?

Devletin alacaklarındaki artış oranlarına bir bakıldığında vergiler, cezalar, harç bedellerin artık sadece cep değil, can yaktığını da söyleyen Karamollaoğlu şunları söyledi: “Bırakın araba almayı, arabanın yakıtını karşılamayı; var olan bir arabayı kapının önünde, kaldırımda bekletmenin maliyeti bile karşılanamaz hale geldi. Vergi, sigorta, muayene ücretleri derken; en uygun modellerin bile yıllık gideri 5-10 bin lirayı buluyor. Özellikle araç muayene istasyonları, adeta ‘resmî soygun istasyonları’na dönüştü! Hiçbir işlem yapılmayan ve toplamda 10 dakika bile sürmeyen muayeneler için alınan ücretler, bu yıl rekor düzeyde zamlanarak 1000 lirayı geçti. Bu soygun değil de nedir?”