Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, “İktidar ve ortakları, TÜİK marifetiyle matematik hesaplarını sil baştan değiştirdikten sonra; anlaşılan şimdilerde Türk Dil Kurumu vazifesini de üstlenmeye çalışıyorlar. Ama bir farkla… Kavramların içini boşaltıp, birçok kavrama da kendi çıkarları doğrultusunda anlam yükleyerek… Öyle ki, artık “zam” kelimesini ağızlarına bile almıyorlar; zammın yeni adı “güncelleme!” Güncelleme kavramını çok sevmiş olacaklar ki; artık “erken seçim değil, seçim tarihini birazcık güncelleyeceğiz” diyorlar. Onlar ne derlerse desinler; 500 liralık bir vergi, 2-3 bin liralara çıkmışsa bunun adı zamdır! Onlar hangi planları yaparlarsa yapsınlar; biz her daim seçimlere hazırız! Ve aynı zamanda kararlıyız; yapılacak seçimlerin ardından, hadi onların çok sevdiği kavramla ifade edeyim, bugünkü ucube sistemi de bu yozlaşmış siyasi dili de gün-cel-le-ye-ce-ğiz! Çünkü Türkiye’nin buna ihtiyacı var! Değişime ve yeni bir başlangıca ihtiyacımız var!” dedi.

Haber Merkezi