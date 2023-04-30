Değişimin adresi; adalet, hak, hukuk olacak

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Değişimin adresi; adalettir, haktır ve hukuktur. Adaleti, hakkı ve hukuku savunmak için yola çıktık” dedi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kongre Merkezi’nin önünde düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir atmosferi oluşturmak gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, gençlerin sokaklarda özgürce gezmesi gerektiğini, bunun için beraber mücadele edeceklerini, bunun için bir değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti. “Bu değişimin adresi; adalettir, haktır ve hukuktur. Adaleti, hakkı ve hukuku savunmak için yola çıktık” diyen Kılıçdaroğlu, bunu yapacaklarını dile getirdi.

Sözüm söz

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Şundan emin olun; sizin hayalleriniz, Bay Kemal’in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın” dedi. Kılıçdaroğlu yeni bir atmosfere, yeni bir değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, “Size söz vereceğim, sözüm söz. Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizde göreceksiniz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin fukaranın elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğim” diye konuştu.

AZ KALDI

Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında en az asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Emekli kardeşlerime sesleniyorum; önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gidip, Kurban Bayramı ikramiyesini almak için 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? O zaman değişime de hazır mısınız? Haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana bir iktidarı getirmeye hazır mısınız?” ifadelerini kullandı. Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “5’li çetelere para var, halka para yok. Bay Kemal’in iktidarında da 5’li çetelere para yok, halka para var” dedi. Kılıçdaroğlu, şehir hastanesi açılan illerde, merkezde olan hastanelerin kapatıldığını söyleyerek, “Sizler hastaneye gidemiyorsunuz, uzak bir yerdeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Size söz, Bay Kemal sözü; o hastaneler yeniden açılacak. Az kaldı” şeklinde konuştu. “Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız” diyen Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğinin, inancının, yaşam tarzının, siyasete konu olamayacağının altını çizdi.