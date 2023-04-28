Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Alanya ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı ve Millet İttifakı’nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet eden Davutoğlu sorunları dinledi. Hazır olduklarını aktaran Davutoğlu, “Yörük anamın söylediği güzel bir söz vardır; ‘Görünen dağın ırağı olmaz.’ Dağ görünmüştür ve Yörükler bu dağa doğru yürümeye başlamışlardır. Görünen dağ 14 Mayıs’taki seçim sandığıdır. Aşacağımız engel, bu baskıcı, bu otoriter iktidarın önümüze çıkardığı engellerdir. Hepsini kırarak dağa ulaşacağız, demokrasi dağına ulaşacağız.” dedi. Yola çıktıklarında önlerindeki küçük engellere değil, hedefe odaklandıklarını anlatan Davutoğlu, “14 Mayıs’ta bir zihniyet devrimi yapacağız” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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