Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal önceki gün Sözcü gazetesini ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile görüştü.

Görüşemde gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Uysal, “İktidarın, Cumhur İttifakı’nın tek bir varlık sebebi var, her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak. Oysa Millet İttifakı, 6’lı Masa değerler manzumesi üzerinden meseleye bakıyor. Cumhuriyettir, demokrasidir, hukuktur… Bir muhasebe yapacak bu ülke. Kavşağa doğru ilerliyoruz. Türkiye’nin kaynak problemi de alt yapı problemi de yok. Tek bir problem var: Türkiye’nin büyüklüğüne denk sağlıklı bir siyasi akıl ve programla buluşamaması. Hukuki öngörülebilirliğin olmadığı, demokratik öngörülebilirliğin olmadığı, bürokratik öngörülebilirliğin olmadığı bir ülkede bırakın yabancı sermayeyi, yerli yerleşik vatandaşlar bile yatırım yapmaz. ‘Demokrasi ekmeğimiz, aşımız’ diyoruz. Kitlelerin zihninde bunun ne manaya geldiğini kurdurtmaktır problem” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi