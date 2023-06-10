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11 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

'Demokrasi ekseninde beraberliğimiz sürüyor'

10 Haziran 2023, Cumartesi 17:00
Kılıçdaroğlu Millet İttifakı ile ilgili, “Demokrasi ekseninde beraberliğimiz her zaman sürüyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında gazeteciler Uğur Dündar, Alişer Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey’in sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde önemli aşama kaydettiklerini söyleyerek, “Demokrasiye taraftar olanlar, demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir ama bunlar konuşulmuyor, unutuldu. Oysa bunların konuşulması lazım. Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay artık bir parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay, artık bir Türkiye olayıdır. Yüzde 1 bile olsa o toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır” dedi. 

Ayrışma söz konusu değil

Millet İttifakı ile ilgili Kılıçdaroğlu, “Bu ittifak biliyorsunuz, demokrasi ittifakıydı. Seçimle sonuçlandı. Dolayısıyla bundan sonra artık bir seçim ittifakı, bir sonraki seçimler olduğunda yine oturulur, konuşulur. Parlamentoda stratejik olarak birbirimize destek verebiliriz. Belli yasalar geldiğinde ortak hareket edebiliriz. Bazen farklı da düşünebiliyoruz. Örneğin, biz herhangi bir şeye ‘evet’ derken İYİ Parti ‘hayır’ diyebiliyor. Onlara da saygı gösteriyoruz çünkü her parti ayrı. Bizi ortaklaştıran demokrasi talebimiz. Bu çerçevede bakıyoruz olaya ama demokrasi ekseninde beraberliğimiz her zaman sürüyor zaten. Bugün de belli konular olduğunda telefonla konuşuyoruz. Düşüncelerimizi birbirimize aktarıyoruz. Bir ayrışma bir kopma birbirimize sırtımızı dönme diye bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Asla vazgeçmeyeceğiz

“Öyle bir noktaya geldik ki sadece benim demek yetmiyor. Biziz demek ve beraber olmamız gerekiyor” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Oy oranları 5 olabilir 7 de olabilir. Böyle bir veri yok elimizde. İlk toplantıda söyledim, bizi bir araya getiren demokrasi dedim. Milletvekilleri verdik evet, çalıştılar, biz de çalıştık. Parlamentoda grup da kursunlar istiyorum. Onların varlığı olması, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemlidir. Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadele edeceğiz ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.”

Kutuplaşmayı törpüledik

Kılıçdaroğlu, “Toplumdaki kutuplaşmayı törpüledik. Sorunların çözümü için öncülük ettik. Bundan sonraki süreçte bayrağı teslim alanlar elbette daha ileriye taşıyacaktır. Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Ben ‘Adayım’ demem” dedi. Erdoğan’ı iktidar yapan Kandil olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, montaj meselesi ile ilgili şöyle konuştu: “Yeteri kadar sesimizi duyuramadık. Bu olay olmadan önce çıktım İletişim Başkanlığı’nın bunu yapacağını söyledim. Genel müdür yardımcısının adını verdim, iki daire müdürünün adını verdim. Bunlar sahte videolar çekecekler ve yayınlayacaklar dedim. Dediğim oldu mu oldu, yaptılar mı yaptılar, sahte mi sahte. Fakat Allah büyüktür çıktı, ‘Evet bunlar montaj’ dedi. Biz bir taraftan bu sahtedir, böyle bir şey yoktur derken, öbür taraftan başta TRT olmak üzere Türkiye’nin bütün coğrafyasına, onların güçlü medya dünyasıyla her tarafta bunu yaydılar.”

Ankara - Anka

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