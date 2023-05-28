Demokrasi hayatında bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da oyunu kullandı.

Erdoğan, “Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90’a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90’a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Katılımın son ana kadar, rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum” dedi.