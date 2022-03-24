CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Muhtarlar Buluşması’na katıldı.

Muhtarların yaşadıkları sorunların çözümlerinden söz eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de oluşan kutuplaşmadan da bahsetti. Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi destekleyen altı partinin buluşmasına yönelik eleştirilere de “Bazen, ‘6 benzemez bir araya geldi’ diye kızıyorlar. 6’mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz. Hepimizde memleket sevgisi, yurt sevgisi var. Türkiye’yi içinde bulunduğu badireden çıkarmamız lazım. Türkiye’nin ikinci yüzyılına giriyoruz. Ankara büyük bir köye dönüştü. Ankara başkenttir, bir yıldız gibi parlaması lazım” şeklinde cevap verdi. Haber Merkezi

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