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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

27 Ekim 2022, Perşembe 02:21
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: “EKONOMİNİN LİMANI GÜVENDİR. DEMOKRASİ OLMAZSA, ADALET DUYGUSU KAYBOLURSA GÜVEN KALMAZ. GÜVEN OLMAZSA YATIRIM OLMAZ. YATIRIM OLMAZSA İŞ OLMAZ, AŞ OLMAZ.

DEMOKRASİSİZ KALKINMA OLMAZ

“Demokratik ülkelerde kanunlar güçlü, mahkemeler bağımsız, haklar güvence altındadır. İktidarın keyfî müdahaleleri yoktur. Sözde bir ekonomistin ‘yaptım oldu’ kararları, demokratik ülkelerde işlemez. Bir ülkenin demokrasiye kavuşmadan kalkınabilmesi mümkün değildir.”

HİÇBİR ÇIKAR, ÂH ALMAYA DEĞMEZ

“Demokrasi itiraz hakkıdır. Milletin oy verme hakkı, oyu alanın da hesap verme görevidir. Oy verene hesap verilmeyen bir yerde demokrasi olmaz. Hiçbir makam, Türk demokrasisinden daha değerli değildir. Hiçbir çıkar, âh almaya değer değildir.”

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Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Demokrasi, meşveretin kaynağıdır. Demokrasi, hürriyetin anahtarıdır. Demokrasi, itiraz hakkıdır!” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Sandık yaklaştıkça AKP’nin bir panik hâli almaya başladığını söyleyen Akşener, “Bu arkadaşları artık, sandık sıkıştırmaya başladı. Bu durum, artık ayan beyan ortada. İktidarlarının sonuna yaklaştıklarını, artık onlar da enselerinde hissetmeye başladılar. Bu yüzden de kirli zihniyetlerini, apaçık ortaya döker oldular. Her hafta, yaptıkları abuk sabuk çıkışlarla, imza attıkları, yepyeni rezaletlerle, artık siyasetin çivisini çıkardılar. Nitekim, bu durumun yansımalarına, Sayın Erdoğan’ın, son haftalardaki, nefret dolu, hezeyan ataklarında da şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Krizler daha fazla derinleşir

Erdoğan’ın “Demokrasi bizim için bir amaç değil, bir araçtır” sözünü hatırlatan Akşener, “Oysa, demokrasi olmadan atılan her adım, krizleri daha da derinleştirir. Nitekim bugün de yaşadığımız krizler sarmalanın temeli; ülkemizdeki, demokrasi yoksunluğuna dayanıyor. Ekonomik sorunlarımızın altında; Sayın Erdoğan’ın, demokrasiyi tehdit olarak gören, çarpık zihniyeti ve o zihniyetin ürünü olan, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi yatıyor. Bir ülkenin, demokrasiye kavuşmadan kalkınabilmesi, mümkün değildir. Demokrasinin sunduğu, özgürlük ve sürdürülebilirlik, kalkınmanın itici gücüdür. Demokrasiyle taçlandırılmış bir kurumsallık, büyümenin de yoludur. Demokrasinin tam ve kâmil bir şekilde uygulandığı ülkelerde; eğitime teşvik vardır. Demokratik ülkelerde; kanunlar güçlü, mahkemeler bağımsız, haklar güvence altındadır. İktidarın, ekonomiye keyfi müdahaleleri yoktur. Yani sözde bir ekonomistin, ‘yaptım oldu’ kararları, demokratik ülkelerde işlemez” ifadelerini kullandı.

Hesap verilmeyen bir yerde demokrasi olmaz

Her türlü farklılıklara saygı gösterilip, dayanışma içinde, “Birimiz varsak, diğerimiz de vardır” denilebilmesi ve bu farklılıkların, sinerjiye dönüştürülmesinin ancak ve ancak demokrasi ile mümkün olduğunu da ifade eden Akşener, “Çünkü demokrasi, meşveretin kaynağıdır. Demokrasi, hürriyetin anahtarıdır. Demokrasi, itiraz hakkıdır! Demokrasi; milletin oy verme hakkı, Oyu alanın da, hesap verme görevidir. Oy verene, hesap verilmeyen bir yerde, demokrasi olmaz! Öyle bir yerdeki demokrasi; ancak ve ancak, en kibar tabirle, gasp edilmiş demektir. Hiçbir makam, Türk demokrasisinden, daha değerli değildir” diye konuştu.

‘Enflasyon ahlâkı bozar’

Ekonominin limanının güven olduğunu da ifade eden Akşener, “Demokrasi olmazsa, adalet duygusu kaybolursa, güven kalmaz. Güven olmazsa, yatırım olmaz. Yatırım olmazsa, iş olmaz, aş olmaz. İşte Bay Kriz’in, bizi içine düşürdüğü sarmal, tam olarak budur. Yıllar önce, bir reklam filminde, ne diyordu? ‘İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim.’ İşte bu iktidar, artık insanlarımızın, güvenini kaybetti. Milletimiz, Sayın Erdoğan’a güvendi, oy verdi. Ama bugün karşımızda, artık bir başkası var. Bugün artık karşımızda, ‘milletin adamı’ diye ambalajlanan, Sayın Erdoğan yok. Bugün artık karşımızda, Türkiye’yi enflasyon canavarına kurban eden, yandaşların, lobilerin, faizcilerin adamı, Bay Kriz var. Rahmetli Süleyman Demirel, enflasyonu tarif ederken, der ki: ‘Enflasyon, sadece ekonomik bir hadise değildir. Ahlakı bozar, aileleri dağıtır. Enflasyon, aynı zamanda sosyal bir hadisedir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Hayalim, adaletin hâkim olduğu bir Türkiye

AKP’den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti’ye geçti.

Fakıbaba’ya rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. “Aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yılık bir siyasetçi olarak samimiyetimle söylüyorum. siyasete ilk kez başlamış gibi heyecanlıyım” diyen Fakıbaba, “Bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Bu aşkın sizin yüreğinizde de olduğunu bilmek beni mutlu etmiştir. Gelirin tüm halkımıza eşit şekilde dağıtıldığı, herkese eşit davranılan bir hukuk adalet sisteminin olduğu, kutuplaşan bir toplum yerine herkesin birbirini sevdiği bir Türkiye hayal ediyorum. Artık her şeyi iyi yapmanın zamanı gelmiştir” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

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