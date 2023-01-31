Demokrasi sözü veriyoruz

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Altılı Masa’nın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne ilişkin konuştu.

Arda, “Yıllar önce Cumhurbaşkanlığı ve parti başkanlığının birbirinden ayrı olması gerektiğini savunarak bu felsefeyle yola çıkmış bir partiyiz. Şimdi burada toplanan altılı masa diye tarif edilen Millet İttifakı’nın temel amacı demokrasiye geçmek istemesidir. Türkiye’de şu an demokrasiye geçmek isteyenler ve tek adam rejimini devam ettirmek isteyenler şeklinde ayrı görülen kutup vardır. Millet İttifak’ı olarak ‘yeter söz milletindir’ diyoruz ve ülkemizi demokrasiye geçirmek üzere size söz veriyoruz” dedi. Haber Merkezi

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