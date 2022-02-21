Demokrasi ve hukuk ortak paydasında buluştuk

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya’nın Serik ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, partisinin üyeleriyle bir araya geldi.

Partisinin ilçe binasında konuşan Uysal, milletin can alıcı ve can yakıcı meselelerini konuşmaya gayret ettiklerini söyledi. Gençlerin yarınlarından emin olmasını istediklerini dile getiren Uysal, “Türkiye’yi, evlatların geleceğini doğduğu topraklarda arayabildiği bir ülke haline getirelim” dedi. Uysal, farklı gelenekleri ile siyasî iddia ve programları olan altı siyasî partinin demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir araya geldiğini kaydetti. Demokrasi, hukuk ve laikliği ülkenin “millî güvenlik şemsiyesi” olarak gördüklerini vurgulayan Uysal, “Herkesin eşit hukuka, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye’yi yeniden inşa etmek için bir irade koyuyoruz. Hangi dine ve mezhebe sahip olursa olsun vatandaşlık temeliyle ay-yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koyan herkes eşittir diyoruz” ifadelerini kullandı. AA

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