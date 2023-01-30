Demokrasiden yana olanlar ortak hareket etmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de Liderler Masası programının konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu, Emek ve Özgürlük İttifakı için, “Biz refahı yükseltmek istiyoruz, büyümek, kalkınmak, teknoloji üretmek, bilgi üretmede söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun yolu da demokrasiden geçiyor. Siz, Barış Akademisyenleri diye akademisyenleri üniversiteden attınız, hepsi yurtdışına gitti, hepsini kapıştılar, götürdüler. Akıl alacak şey değil. Demokrasiden yana tavır almalarını isteriz. Onlar adına konuşursam çok yanlış olur. Demokrasi istiyorlarsa, evet birinci turda bu iş bitsin diyorlarsa demokrasiden yana olanların ortak hareket etmesi lazım” çağrısı yaptı. Ankara - Anka

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