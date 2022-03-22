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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demokrat Parti Başkanlık Divanı belli oldu

22 Mart 2022, Salı 17:00
Demokrat Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. 14.Olağan Büyük Kongresini 6 Mart’ta gerçekleştiren Demokrat Parti’de kongreden sonra ilk Genel İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyük kongrede seçilen 50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri Genel Merkezde Genel Başkan Gültekin Uysal’ın başkanlığında toplanarak ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.  Toplantı sonrasında Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yakın çalışma ekibi olan Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Parti Sözcülüğüne, Gelecek Partisi‘nden istifa ettikten sonra Demokrat Parti’ye katılan Neslihan Çevik getirildi. Parti Genel Sekterliği görevi için Mustafa Serhan Yücel belirlenirken, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Teşkilat İşleri Başkanı oldu. Eski CHP Milletvekili Faik Tunay ise Basın Propaganda İşleri Başkanı olarak görevlendirildi.

Ankara - Fatih Karagöz

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