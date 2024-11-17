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17 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Demokrat Parti’nin Büyük Kongresi bugün toplanıyor: DP milletin nefesi

17 Kasım 2024, Pazar
DEMOKRAT PARTİ 15. OLAĞAN KONGRESİ BUGÜN TOPLANIYOR. GENEL BAŞKAN GÜLTEKİN UYSAL, “BİZ MİLLETİN NEFESİ OLARAK, DEMOKRASİYİ MİLLETİN EKMEĞİ AŞI OLARAK GÖREREK BU MÜCADELE ALANINI GENİŞLETMENİN PEŞİNDEYİZ” DEDİ.

Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi Meyra Palace Otel Kongre Salonunda “Türkiye’nin sağduyu hareketi-Söz yeniden Milletin” sloganıyla toplanacak. Kongrede, genel başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleri yapılacak.

Genel Başkan Gültekin Uysal’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kongrede genel başkan adaylarının konuşmaları olacak. Faaliyet raporlarının okunacağı kongreye katılım yoğun olması bekleniyor. Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, 1946 yılında kurulan DP’nin 78 yıllık siyasî geleneği olduğunu söyledi. Merkez sağı temsil eden bir anlayış içinde millete karşı vazifemizi yapma gayreti içinde olduklarını söyleyen Uysal, “Biz, merkez sağın müseccel markasıyız. Merkez sağ makul çoğunluğun sesidir. Makulü arıyoruz. Milletin makulün etrafında birleşmesi için mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu. 

Demokrasi ekmeğimiz, aşımız

Türkiye’nin derinden bir nefes almaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Uysal, “Büyük geleneğin enerjisiyle, birikimiyle, tecrübesiyle beraber uçlara kaymış siyaseti gerçek gündemin kaymış siyaseti yeniden milleti merkeze alarak siyaset üretmek, milletimize bir gelecek umudu ortaya koymak istiyoruz. Biz ise milletin nefesi olarak, demokrasiyi milletin ekmeği aşı olarak görerek bu mücadele alanını genişletmenin peşindeyiz. DP olarak dünden bugüne taşıdığımız iddia budur” değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA

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